Вернер отписался от Twitter "РБ Лейпциг", который пошутил над ним на тему "Ливерпуля"

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Вернер отписался от Twitter "РБ Лейпциг", который пошутил над ним на тему "Ливерпуля"
Нападающий "РБ Лейпцига" Тимо Вернер отписался от аккаунта своего клуба в Twitter, так как пресс-служба "быков" подшутила нам ним на тему "Ливерпуля".

После поражения мерсисайдцев от "Уотфорда" (0:3) в чемпионате Англии, в Twitter "РБ Лейцпиг" появилось GIF-изображение Вернера, который с удивлением смотрит в телефон.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в "Ливерпуль" в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 23-летний Вернер сыграл за "РБ Лейпциг" 33 матча во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 11 голевых передач.

Не пропустите: "Ливерпуль" предложил Вернеру выгодные условия личного контракта. | http://soccernews.ru
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