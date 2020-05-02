Вернер: "Переход в иностранную лигу привлек бы меня больше, чем трансфер в "Баварию"

Форвард "РБ Лейпцига" Тимо Вернер сделал заявление касательно своего будущего.

"Бавария" - великий клуб. Ханси Флик в этом сезоне продемонстрировал свой тренерский уровень. Однако если у меня будет выбор, переход в иностранную лигу привлек бы меня больше, чем трансфер в "Баварию", - приводит слова Вернера Bild.

Напомним, что в услугах 24-летнего немца заинтересован "Ливерпуль".

В этом сезоне Вернер провел 36 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 12 ассистов.

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