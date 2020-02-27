Вернер получил предложения от двух европейских грандов

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер может продолжить карьеру в Англии или Испании.

По информации The Athletic, звёздный немец уже получил предложения от "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны".

Сам футболист не спешит с принятием решения, поскольку склоняется к варианту с переходом в "Ливерпуль".

В контракте Вернера прописана сумма отступных, которая, по разным данным, составляет 30 или 58 миллионов евро.

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