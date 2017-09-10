Вернер попал в сферу интересов "Реала"

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Вернер попал в сферу интересов "Реала"Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер попал в сферу интересов "Реала".

По информации источника, представители испанского клуба посмотрели на игрока в деле в матче сборных Германии и Норвегии (6:0), в котором Вернер оформил дубль.

В прошлом сезоне нападающий забил 21 гол в 31-м матче за свой клуб. В новом сезоне Вернер отметился тремя мячами.

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