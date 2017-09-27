Вернер попросил замену в матче против "Бешикташа" по любопытной причине

Форвард немецкого "РБ Лейпциг" Тимо Вернер попросил замену во вчерашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов против турецкого "Бешикташа" по весьма любопытной причине.

Так, по информации EL Mundo Deportivo, 21-летний нападающий не смог продолжить матч из-за того, что он не справился с шумом болельщиков соперника, которые активно поддерживали свою команду.

Отметим, что на поле Вернер провел всего лишь 32 минуты.

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