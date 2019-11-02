Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер забил три гола и отдал три ассиста в игре против "Майнца" (8:0).

По сведениям Gracenote Live, Вернер повторил достижение 18-летней давности. Тогда в феврале 2001 года игрок "Штутгарта" Йонел Ганя отметился тремя голами и тремя результативными передачами в игре против "Кайзерслаутерна" (6:1).

Всего в этом сезоне Вернер провел 15 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 5 ассистов.

После 10 туров "РБ Лейпциг" занимает третье место, имея в активе 18 очков.

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