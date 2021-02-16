Вернер прервал трёхмесячную безголевую серию в АПЛ

Теги челситимо вернерстатистика

Вернер прервал трёхмесячную безголевую серию в АПЛ

Сухая серия нападающего лондонского "Челси" Тимо Вернера в рамках английской Премьер-лиги завершена.

Немец отличился в матче 24-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (2:0), забив в чемпионате впервые с 7 ноября.

Таким образом, звёздный форвард обходился без голов в национальном первенстве в течение 13 игр.

Прошлым летом "Челси" заплатил "РБ Лейпциг" за Вернера 53 миллиона евро. В его активе 9 голов и 9 ассистов в 31 матче во всех турнирах.

Не пропустите: Хаким Зиеш намерен покинуть "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе летом не покинет ПСЖ

Мбаппе летом не покинет ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов