Вернер прервал трёхмесячную безголевую серию в АПЛ
Сухая серия нападающего лондонского "Челси" Тимо Вернера в рамках английской Премьер-лиги завершена.
Немец отличился в матче 24-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (2:0), забив в чемпионате впервые с 7 ноября.
Таким образом, звёздный форвард обходился без голов в национальном первенстве в течение 13 игр.
Прошлым летом "Челси" заплатил "РБ Лейпциг" за Вернера 53 миллиона евро. В его активе 9 голов и 9 ассистов в 31 матче во всех турнирах.
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|Арсенал Лондон
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|Борнмут
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