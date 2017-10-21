Вернер признался, что мечтал играть за "Манчестер Юнайтед"

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер признался, что его мечтой детства было выступление за "Манчестер Юнайтед".

"В детстве все мечтают играть в больших клубах. В моём случае это был "Манчестер Юнайтед" под руководством Алекса Фергюсона, потому что они всегда выигрывали. Дети всегда болеют за команды, которые побеждают" - цитирует 21-летнего футболиста AS.

Напомним, что сегодня Вернер помог "РБ Лейпциг" победить "Штутгарт". | http://soccernews.ru