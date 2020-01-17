Вернер признан лучшим игроком Бундеслиги в декабре

Теги рб лейпцигтимо вернер

Вернер признан лучшим игроком Бундеслиги в декабре

Пресс-служба немецкой Бундеслиги назвала лучшего игрока турнира по итогам декабря.

Этого звания удостоился нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.

В голосовании 23-летний форвард опередил Джейдона СанчоМарко Ройса (оба - "Боруссия Д"), Филиппа Макса ("Аугсбург"), Филипа Костича ("Айнтрахт") и Филиппе Коутиньо ("Бавария").

В декабре Вернер забил 5 голов и сделал 1 ассист в 4 матчах Бундеслиги. Он получил эту награду второй месяц подряд.

Не пропустите: "Байер" объявил о продлении контракта с главным тренером. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере хавбека "Спортинга"

"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере хавбека "Спортинга"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 35
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 33
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 30
5 Шальке Шальке 17 30
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 28
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 27
8 Фрайбург Фрайбург 17 26
9 Вольфсбург Вольфсбург 17 24
10 Аугсбург Аугсбург 17 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 17 20
12 Герта Герта 17 19
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 18
14 Майнц 05 Майнц 05 17 18
15 Кельн Кельн 17 17
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 15
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 14
18 Падерборн Падерборн 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов