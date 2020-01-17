Вернер признан лучшим игроком Бундеслиги в декабре

Пресс-служба немецкой Бундеслиги назвала лучшего игрока турнира по итогам декабря.

Этого звания удостоился нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.

В голосовании 23-летний форвард опередил Джейдона Санчо, Марко Ройса (оба - "Боруссия Д"), Филиппа Макса ("Аугсбург"), Филипа Костича ("Айнтрахт") и Филиппе Коутиньо ("Бавария").

В декабре Вернер забил 5 голов и сделал 1 ассист в 4 матчах Бундеслиги. Он получил эту награду второй месяц подряд.

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