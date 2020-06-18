Вернер прокомментировал свой переход в "Челси"

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Вернер прокомментировал свой переход в "Челси"

Форвард Тимо Вернер поделился эмоциями после своего трансфера из "РБ Лейпциг" в "Челси".

"Я рад оказаться в "Челси". Очень горжусь, что перехожу в такой замечательный клуб. Хочу поблагодарить "РБ Лейпциг", клуб и его фанатов за четыре фантастических года. Вы навсегда в моём сердце. С нетерпением жду следующего сезона, который начну с новыми партнёрами, главным тренером и, конечно же, болельщиками "Челси". Нас всех ждёт успешное будущее", - цитирует 24-летнего немца официальный сайт "синих".

"Челси" купил нападающего за 53 миллиона евро и заключил с ним пятилетний контракт.

Вернер выступал за "РБ Лейпциг" с 2016 года, сыграл 157 матчей, забил 93 гола и сделал 40 ассистов.

Не пропустите: Вернер отказывается доигрывать Лигу Чемпионов в составе "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
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