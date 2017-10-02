Вернер пропустит ближайшие матчи сборной Германии

Форвард "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернер не сыграет в ближайших матчах "Бундестим".

Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза, 21-летний футболист покинул расположение национальной команды из-за травмы.

Напомним, что 5 октября Германия сыграет с Северной Ирландией, а 8 октября - с Азербайджаном.

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