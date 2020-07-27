Вернер провел первую тренировку в составе "Челси"

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Вернер провел первую тренировку в составе "Челси"

Форвард Тимо Вернер провел первую тренировку в "Челси". Об этом футболист сообщил в твиттере.

Напомним, нападающий перешел в лондонский клуб из "РБ Лейпциг" в июня 2020 года. Трансфер Вернера обошелся "синим" в 53 миллиона евро.

Накануне немец прилетел в Лондон.

24-летний футболист принял участие в 34-х матчах Бундеслиги, забил 28 голов и отдал 8 результативных передач.

А еще: "Челси" определился с размером предложения по вратарю "Аякса" Онане| http://soccernews.ru

 
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