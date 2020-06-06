Вернер ради "Челси" отказал другому клубу АПЛ

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Вернер ради "Челси" отказал другому клубу АПЛ

"Манчестер Сити" пытался заполучить нападающего "РБ Лейпцига" Тимо Вернера.

По сведениям журналиста Bild Кристиана Фалька, Вернер отказал "горожанам" и сделал выбор в пользу "Челси". Отмечается, что большую роль в этом сыграл наставник "синих" Фрэнк Лэмпард, который лично участвовал в переговорах с футболистом.

Напомним, что "Челси" согласовал покупку Вернера за 60 миллионов евро. Игроком также интересовались "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

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