Вернер рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию"

Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер рассказал о том, что хотел играть за мюнхенскую "Баварию".

"Должен честно признаться, что перешёл бы в "Баварию", если бы они заинтересовались мной. Для меня это было бы большой честью, ведь "Лейпциг" тогда ещё зарекомендовал себя соответствующим образом. Но я получил возможность игровой практики и сумел раскрыть свой потенциал. Так что это было лучшим шагом для меня", — сказал форвард.

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