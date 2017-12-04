Вернер рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию"

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Вернер рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию"Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер рассказал о том, что хотел играть за мюнхенскую "Баварию". 

"Должен честно признаться, что перешёл бы в "Баварию", если бы они заинтересовались мной. Для меня это было бы большой честью, ведь "Лейпциг" тогда ещё зарекомендовал себя соответствующим образом. Но я получил возможность игровой практики и сумел раскрыть свой потенциал. Так что это было лучшим шагом для меня", — сказал форвард.

Читайте: "Реал" может отказаться от трансфера Вернера из-за проблем форварда с ушами | http://soccernews.ru

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