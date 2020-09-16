Вернер рассказал о собственных амбициях в "Челси"
Форвард "Челси" Тимо Вернер рассказал о своих планах и целях в лондонском клубе.
"Я перешел в "Челси", чтобы завоевывать титулы. Конечно, "Челси" большой клуб, который хочет побеждать. Я тот футболист, который хочет выигрывать каждый матч. Очевидно, мы хотим брать все трофеи.
В прошлом году мы выиграли не так много, но у нас сильная и молодая команда, которая может прогрессировать. Мы молоды и хотим побеждать - это хороший способ достичь того, чего я хочу.
Я пришел сюда за победами, за титулами, за максимально возможным числом кубков", - цитирует Вернера Sky Sports.
В июне 2020 году футболист перешел из "РБ Лейпциг" в "Челси" за 50 миллионов евро.
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