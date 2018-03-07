Вернер рассказал, в каком из английских клубов он хотел бы продолжить карьеру

Теги рб лейпцигтимо вернерманчестер юнайтед

Вернер рассказал, в каком из английских клубов он хотел бы продолжить карьеру

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер планирует в будущем перебраться в АПЛ.

"Я мечтаю поиграть в АПЛ. Хотел бы выступать за два или три клуба. "Манчестер Юнайтед" входит в этот список. Наверное, я сделаю это не раньше, чем через пару сезонов - когда подтяну английский. Да и в Лейпциге мне сейчас комфортно.

Я достаточно часто смотрел игры "МЮ" и "Ливерпуля". Я немного болел за них, потому что у этих клубов большая история. Под руководством Алекса Фергюсона "Юнайтед" выиграли все существующие трофеи и выглядели великолепно.

"Ливерпуль" мне нравится благодаря стадиону и атмосфере на нем. Но если выбирать между этими двумя клубами, я бы выбрал "МЮ" - приводит слова Вернера Goal.com.

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