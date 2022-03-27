Вернер считает, что сборная Германии лучше раскрывает его качества, нежели "Челси"

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Вернер считает, что сборная Германии лучше раскрывает его качества, нежели "Челси"

Фото: твиттер Вернера\Автор неизвестен

Нападающий сборной Германии и лондонского "Челси" Тимо Вернер поделился мнением о различиях в стилях национальной команды и "синих".

"Я нападающий и всегда хочу забивать. В "Челси" дела идут не так, как мне бы хотелось. Тем лучше, что в сборной при Флике все идет хорошо.

Мне очень нравится играть в футбол, независимо от того, где я выступаю. Стили игры "Челси" и сборной Германии отличаются.

Возможно, стиль сборной подходит мне больше. Здесь у меня всегда есть голевые моменты, я могу забивать. Здесь я чувствую себя очень комфортно", – сказал Вернер.

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