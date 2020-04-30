Вернер сделал выбор между "Ливерпулем" и "Баварией"

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер принял важное решение о своём будущем.

По информации Bild, звёздный форвард решил не переходить в другой клуб Бундеслиги, тем самым отказав "Баварии".

Приоритетом для себя 24-летний футболист определил переход в "Ливерпуль". Его выбор обусловлен желанием поиграть под руководством Юргена Клоппа.

В текущем сезоне Вернер забил 27 голов и сделал 12 ассистов в 36 матчах за "РБ Лейпциг".

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