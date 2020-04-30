Вернер сделал выбор между "Ливерпулем" и "Баварией"

Теги рб лейпцигтимо вернербавария мюнхенливерпульюрген клопптрансферы

Вернер сделал выбор между "Ливерпулем" и "Баварией"

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер принял важное решение о своём будущем.

По информации Bild, звёздный форвард решил не переходить в другой клуб Бундеслиги, тем самым отказав "Баварии".

Приоритетом для себя 24-летний футболист определил переход в "Ливерпуль". Его выбор обусловлен желанием поиграть под руководством Юргена Клоппа.

В текущем сезоне Вернер забил 27 голов и сделал 12 ассистов в 36 матчах за "РБ Лейпциг".

Не пропустите: "Ливерпуль" отложил реконструкцию "Энфилда" из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Боруссия" нашла замену Санчо в "Барселоне"

"Боруссия" нашла замену Санчо в "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов