Вернер сделал выбор между "Ливерпулем" и "Баварией"
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер принял важное решение о своём будущем.
По информации Bild, звёздный форвард решил не переходить в другой клуб Бундеслиги, тем самым отказав "Баварии".
Приоритетом для себя 24-летний футболист определил переход в "Ливерпуль". Его выбор обусловлен желанием поиграть под руководством Юргена Клоппа.
В текущем сезоне Вернер забил 27 голов и сделал 12 ассистов в 36 матчах за "РБ Лейпциг".
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|М
|О
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|Ливерпуль
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
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|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
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