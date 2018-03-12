Вернер сделал заявление по своему будущему

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Вернер сделал заявление по своему будущемуФорвард немецкого "РБ Лейпциг" Тимо Вернер, которым интересовались многие европейские гранды сделал заявление по своему будущему.

"На следующий сезон я определенно останусь в Лейпциге", - приводит слова 22-летнего нападающего "быков" Mirror.

В нынешнем сезоне Вернер забил 17 мячей и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за "РБ Лейпциг".

Напомним, вчера "РБ Лейпциг" сыграл вничью со "Штутгартом". | soccernews.ru

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