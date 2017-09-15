Вернер: "Солгал бы, если бы сказал, что не хочу играть за "Реал"

Теги тимо вернеррб лейпцигреал мадрид

Вернер: "Солгал бы, если бы сказал, что не хочу играть за "Реал"Форвард немецкого "РБ Лейпциг" Тимо Вернер высказался об интересе, который к нему проявляет мадридский "Реал".

"Продление контракта с клубом на пять лет вовсе не означает, что я останусь здесь на пять лет. Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу играть за "Реал", - приводит слова 21-летнего нападающего "быков" Don Balon.

Напомним, Бензема не намерен покидать "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ганновер 96 4 10
2 Боруссия Дортмунд 3 7
3 Хоффенхайм 3 7
4 РБ Лейпциг 3 6
5 Шальке 3 6
6 Бавария Мюнхен 3 6
7 Гамбург 4 6
8 Аугсбург 3 4
9 Боруссия Менхенгладбах 3 4
10 Герта 3 4
11 Айнтрахт Франкфурт 3 4
12 Вольфсбург 3 4
13 Майнц 05 3 3
14 Штутгарт 3 3
15 Фрайбург 3 2
16 Вердер Бремен 3 1
17 Байер Леверкузен 3 1
18 Кельн 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов