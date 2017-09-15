Вернер: "Солгал бы, если бы сказал, что не хочу играть за "Реал"

Форвард немецкого "РБ Лейпциг" Тимо Вернер высказался об интересе, который к нему проявляет мадридский "Реал".

" Продление контракта с клубом на пять лет вовсе не означает, что я останусь здесь на пять лет. Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу играть за "Реал ", - приводит слова 21-летнего нападающего "быков" Don Balon.

Напомним, Бензема не намерен покидать "Реал". | soccernews.ru