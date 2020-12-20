Вернер сравнил АПЛ и Бундеслигу

Теги тимо вернер

Вернер сравнил АПЛ и БундеслигуФорвард "Челси" Тимо Вернер рассказал как проходит адаптация в новом чемпионате.

"Нет разницы, сколько сколько заплатили за твой трансфер. В новом клубе всегда есть некое давление. Мне кажется, что я довольно неплохо с ним справляюсь. Мне это не в новинку.

Да, прессинг несколько выше, чем раньше. Но, по моему мнению, хороших футболистов давление делает только сильнее.В этом заключается мой план - хорошо выступать несмотря на все факторы.

АПЛ имеет некоторые отличия от Бундеслиги. В Англии тяжелее, чем я представлял. Контакты, например, жестче, чем в Германии. Я ожидал этого, но не настолько", – сказал Вернер Sky Sports

Читать также: Лэмпард отреагировал на поражение "Челси" в матче с "Вулверхэмптоном" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Лион" продаст Депая всего за 5 млн евро

"Лион" продаст Депая всего за 5 млн евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов