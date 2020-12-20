Вернер сравнил АПЛ и Бундеслигу

Форвард "Челси" Тимо Вернер рассказал как проходит адаптация в новом чемпионате.

"Нет разницы, сколько сколько заплатили за твой трансфер. В новом клубе всегда есть некое давление. Мне кажется, что я довольно неплохо с ним справляюсь. Мне это не в новинку.

Да, прессинг несколько выше, чем раньше. Но, по моему мнению, хороших футболистов давление делает только сильнее.В этом заключается мой план - хорошо выступать несмотря на все факторы.