Вернер стал лучшим бомбардиром Кубка Конфедераций

Лучшим бомбардиром Кубка Конфедераций стал нападающий сборной Германии Тимо Вернер.

21-летний форвард провел на турнире 4 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Стоит отметить, что по три мяча также на счету Ларса Штиндля и Леона Горетцки.

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