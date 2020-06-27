Вернер стал лучшим бомбардиром в истории "РБ Лейпцига". Это его последний матч за клуб

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Вернер стал лучшим бомбардиром в истории "РБ Лейпцига". Это его последний матч за клуб

Форвард "РБ Лейпцига" Тимо Вернер открыл счет в матче с "Аугсбургом".

Как сообщает твиттер "быков", Вернер стал лучшим бомбардиром клуба, забив 94-й гол. Он обошел Даниэля Франа, на счету которого было 93 гола.

Отметим, что Вернер проводит свой последний матч за "РБ Лейпциг". 1 июля он станет игроком "Челси".

Вернер выступает за "РБ Лейпциг" с сезона 2016/17.

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