Вернер: "В ближайшие несколько лет "РБ Лейпциг" хотел бы навязать "Баварии" борьбу за чемпионство"

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Вернер: "В ближайшие несколько лет "РБ Лейпциг" хотел бы навязать "Баварии" борьбу за чемпионство"

Форвард "РБ Лейпцига" Тимо Вернер считает, что в скором времени клуб сможет побороться за победу в чемпионате.

"Я не хочу звучать слишком самонадеянно, но в течение нескольких ближайших лет мы бы хотели навязать "Баварии" борьбу за чемпионство. Очевидно, что давление на нас слишком высокое. В прошлом сезоне мы добились отличных результатов, теперь от нас ждут такого же, не меньше. В подобных случаях очень важно оставаться расслабленным, дальше продолжать делать свое дело" - приводит слова Вернера сайт Бундеслиги.

Напомним, что в прошлом сезоне "РБ Лейпциг" финишировал на второй позиции. А на данный момент занимает 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 21 53
2 Байер Леверкузен 21 35
3 РБ Лейпциг 21 35
4 Боруссия Дортмунд 21 34
5 Шальке 21 34
6 Айнтрахт Франкфурт 20 33
7 Боруссия Менхенгладбах 21 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 21 28
10 Герта 21 27
11 Ганновер 96 20 27
12 Фрайбург 21 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
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