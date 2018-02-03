Вернер: "В ближайшие несколько лет "РБ Лейпциг" хотел бы навязать "Баварии" борьбу за чемпионство"

Форвард "РБ Лейпцига" Тимо Вернер считает, что в скором времени клуб сможет побороться за победу в чемпионате.

"Я не хочу звучать слишком самонадеянно, но в течение нескольких ближайших лет мы бы хотели навязать "Баварии" борьбу за чемпионство. Очевидно, что давление на нас слишком высокое. В прошлом сезоне мы добились отличных результатов, теперь от нас ждут такого же, не меньше. В подобных случаях очень важно оставаться расслабленным, дальше продолжать делать свое дело" - приводит слова Вернера сайт Бундеслиги.

Напомним, что в прошлом сезоне "РБ Лейпциг" финишировал на второй позиции. А на данный момент занимает 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

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