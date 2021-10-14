Вернер высказался о критике в свой адрес

Фото: инстаграм Вернера/Автор неизвестен

Форвард сборной Германии и лондонского "Челси" Тимо Вернер поделился мнением о критике в свой адрес.

"Мне пришлось игнорировать критику. Если бы я продолжал думать о ней, я бы не смог играть. Я знал, что в какой-то момент голы придут. Я знаю, на что я способен.

Если ты нравишься тренеру, и он на тебя рассчитывает, это хорошо. Мне особенно нужно доверие извне. И я надеюсь, что смогу оправдать его", – сказал Вернер.

В прошлой игре против Северной Македонии, где немецкая команда одержала победу со счетом 4:0 Вернер забил два гола.

Также не пропустите: Карпин высказался о задачах на ЧМ-2022. | http://soccernews.ru