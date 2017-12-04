Форвард немецкого "РБ Лейпциг" Тимо Вернер высказался о своем будущем.

" Я являюсь игроком национальной сборной в 21 год, и до сегодняшнего момента я хорошо себя зарекомендовал. В чемпионате все складывается хорошо для меня, поэтому, неудивительно, что другие клубы следят за мной. Но на данный момент это меня не касается. У меня все еще есть контракт на два с половиной года. Я не испытываю никакого давления. Клуб должен решить, когда придет время продлить мой контракт. Тогда я должен буду оценить, пришло ли время для меня это сделать. Так или иначе, мы достигнем соглашения ", - цитирует 21-летнего нападающего le10sport.

Напомним, Вернер высказался о своем несостоявшемся переходе в "Баварию". | soccernews.ru