Вернер забил 26 голов в сезоне Бундеслиге. Немцам подобное не удавалось 8 лет
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер в матче 32-го тура Бундеслиги против "Фортуны" (2:2) забил свой 26-й гол в текущем розыгрыше турнира.
Как сообщает Gracenote Live, впервые за восемь лет немецкий футболист отличился столько раз за один сезон чемпионата Германии.
В последний раз подобное удавалось экс-форварду "Баварии" Марио Гомесу, который записал в своей актив 26 мячей в Бундеслиге сезона 2011/12.
Напомним, что 24-летний Вернер близок к уходу из "РБ Лейпциг". Ожидается, что в ближайшее время он станет игроком "Челси".
Не пропустите: Вернер отказывается доигрывать Лигу Чемпионов в составе "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20