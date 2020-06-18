Вернер забил 26 голов в сезоне Бундеслиге. Немцам подобное не удавалось 8 лет

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер в матче 32-го тура Бундеслиги против "Фортуны" (2:2) забил свой 26-й гол в текущем розыгрыше турнира.

Как сообщает Gracenote Live, впервые за восемь лет немецкий футболист отличился столько раз за один сезон чемпионата Германии.

В последний раз подобное удавалось экс-форварду "Баварии" Марио Гомесу, который записал в своей актив 26 мячей в Бундеслиге сезона 2011/12.

Напомним, что 24-летний Вернер близок к уходу из "РБ Лейпциг". Ожидается, что в ближайшее время он станет игроком "Челси".

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