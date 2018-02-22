Вернер забил пять голов в последних четырех еврокубковых матчах за "РБ Лейпциг"

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "РБ Лейпциг" сыграет с "Наполи".

Стоит отметить, что нападающий немецкого клуба Тимо Вернер забил 5 голов в четырех последних еврокубковых матчах.

Всего в этом сезоне 21-летний Вернер провел за "РБ Лейпциг" 30 матчей и стал автором 16 голов.

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