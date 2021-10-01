Вернер задумался об уходе из "Челси"

Фото твиттер Тимо Вернера

Нападающий лондонского "Челси" Тимо Вернер не исключает вариант со сменой клубной прописки следующим летом.

По информации The Telegraph, 25-летний футболист крайне недоволен количеством игровой практики в этом сезоне.

Если данная ситуация не изменится, то немецкий форвард попросит продать его.

В текущем сезоне Вернер сыграл за "Челси" 7 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с "синими" рассчитан до 2025 года. Рыночная стоимость игрока - 65 миллионов евро.

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