Вернер задумался об уходе из "Челси"

Теги челситимо вернер

Вернер задумался об уходе из "Челси"

Фото твиттер Тимо Вернера

Нападающий лондонского "Челси" Тимо Вернер не исключает вариант со сменой клубной прописки следующим летом.

По информации The Telegraph, 25-летний футболист крайне недоволен количеством игровой практики в этом сезоне.

Если данная ситуация не изменится, то немецкий форвард попросит продать его. 

В текущем сезоне Вернер сыграл за "Челси" 7 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с "синими" рассчитан до 2025 года. Рыночная стоимость игрока - 65 миллионов евро.

Не пропустите: Конте сказал, что "Челси" не умеет использовать Лукаку. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба - лучший игрок РПЛ в сентябре

Дзюба - лучший игрок РПЛ в сентябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов