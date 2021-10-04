Вернер заинтересовал "Атлетико"

Фото твиттер Тимо Вернера

Нападающий лондонского "Челси" Тимо Вернер может продолжить карьеру в Испании, сообщает Transfermarkt.

По информации источника, заполучить 25-летнего футболиста хочет мадридский "Атлетико".

"Матрасники" готовы поспорить за немецкого форварда с "Баварией" и дортмундской "Боруссией".

В текущем сезоне Вернер сыграл за "Челси" 2 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Рыночная стоимость игрока - 65 миллионов евро.

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