Вернер заинтересовал еще один клуб АПЛ

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщает английская пресса, "синие" попытаются заполучить футболиста этим летом. Ориентировочная цена игрока составляет 56 миллионов евро.

Отметим, что в услугах Вернера также заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

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