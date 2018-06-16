Вернером интересуется итальянский топ-клуб

Форвард "РБ Лейпцига" Тимо Вернер может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Calcionews24, игроком интересуется "Ювентус", который будет просматривать футболиста на ЧМ-2018.

По информации ресурса, "РБ Лейпциг" оценивает Вернера, как минимум в 50 миллионов евро.

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