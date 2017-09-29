Вернидуб: "Атлетик" нас ничем не удивил"

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Вернидуб: "Атлетик" нас ничем не удивил"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал победу своей команды над "Атлетиком" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

"Понимали, с кем нам предстоит сыграть. Могу сказать только тёплые слова в адрес "Атлетика". Команда хорошего уровня. У них нелёгкий график. Впереди матч с "Валенсией". Возможно, была недооценка. Думал, будет ротация, но особой ротации не увидел. Только в линии защиты - два крайних защитника и центральный защитник. Все остальные - это ведущие футболисты клуба. Соперник нас ничем не удивил. Прекрасно понимали, что "Атлетик" играет дома. Они любят контролировать мяч. Мы осознанно отдали им этот контроль на их половине поля. Как только они переходили на нашу сторону, мы сразу же вступали в коллективный отбор. Не давали испанцам возможности провести быструю атаку. На мой взгляд, это было заметно. Даже в некоторых моментах свистели трибуны. У них не было дальнейшего развития атаки. Все их любимые зоны были перекрыты. Мы сыграли достойно, смогли забить и удержать счёт. Хотя "Атлетик" создал очень много моментов. Да и фарт, о котором мы говорили две игры назад, когда играли против "Карпат" и против "Ворсклы" улыбнулся нам. Я очень рад" - цитирует Вернидуба официальный сайт клуба.

Не пропустите видеообзор матча "Атлетик" - "Заря". | http://soccernews.ru

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