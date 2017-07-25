Вернидуб может покинуть "Зарю"

Теги заря луганскюрий вернидуб

Вернидуб может покинуть "Зарю"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб не исключает свою отставку в самое ближайшее время.

"При таком результате есть два варианта - или команду менять, или тренера. Я думаю, что легче поменять тренера. Во вторник будем разговаривать. Дальше так нельзя. Слишком много я игрокам доверяю, а они подводят" - сказал 51-летний специалист.

Отметим, что "Заря" неудачно стартовала в чемпионате Украины, набрав в двух матчах всего 1 очко.

Не пропустите: "Заря" сыграла вничью с "Мариуполем", "Звезда" разошлась миром с "Олимпиком". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 2 6
2 Сталь Каменское 2 6
3 Олимпик Донецк 2 4
4 Шахтер Донецк 2 3
5 Ворскла 2 3
6 Мариуполь 2 2
7 Звезда Кропивницкий 2 2
8 Верес Ровно 2 2
9 Заря Луганск 2 1
10 Карпаты Львов 2 1
11 Александрия 2 1
12 Черноморец Одесса 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов