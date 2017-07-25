Вернидуб может покинуть "Зарю"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб не исключает свою отставку в самое ближайшее время.

"При таком результате есть два варианта - или команду менять, или тренера. Я думаю, что легче поменять тренера. Во вторник будем разговаривать. Дальше так нельзя. Слишком много я игрокам доверяю, а они подводят" - сказал 51-летний специалист.

Отметим, что "Заря" неудачно стартовала в чемпионате Украины, набрав в двух матчах всего 1 очко.

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