Вернидуб: "Не поеду работать в Россию ни за какие деньги"
Известный украинский тренер Юрий Вернидуб заявил, что для него недопустима работа в России.
"Давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дёргали. Беларусь для меня - да. Любая постсоветская страна - да. Кроме России. Кто прав, рассудит только время. Но, я думаю, мы ни в чём не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, не следовало приходить - мы сами прекрасно разобрались бы в этом.
Россия же смогла разобраться с Чечней? Никто же не мешал и никто не приходил? Другое дело, если бы мы обратились и кричали "помогите"... Хочу раз и навсегда закрыть у вас эту тему. А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много - не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни. Они нужны, но не хочу их получать - хочу зарабатывать. Тогда легче и копить, и тратить. Когда же начинаешь "мутить", делаешь что-то не то, а требуешь многого - это неправильно. Так меня воспитали родители, и я им благодарен", - сказал Вернидуб.
Напомним, что 53-летний специалист с 2011 года возглавлял "Зарю". 31 мая он покинул луганский клуб, а 7 ноября стал наставником солигорского "Шахтёра".
Отношения России и Украины остаются напряжёнными с 2014 года из-за спора о территориальной принадлежности Крыма и военного конфликта на Донбассе.
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