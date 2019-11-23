Вернидуб: "Не поеду работать в Россию ни за какие деньги"

Теги юрий вернидуб

Вернидуб: "Не поеду работать в Россию ни за какие деньги"

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб заявил, что для него недопустима работа в России.

"Давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дёргали. Беларусь для меня - да. Любая постсоветская страна - да. Кроме России. Кто прав, рассудит только время. Но, я думаю, мы ни в чём не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, не следовало приходить - мы сами прекрасно разобрались бы в этом.

Россия же смогла разобраться с Чечней? Никто же не мешал и никто не приходил? Другое дело, если бы мы обратились и кричали "помогите"... Хочу раз и навсегда закрыть у вас эту тему. А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много - не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни. Они нужны, но не хочу их получать - хочу зарабатывать. Тогда легче и копить, и тратить. Когда же начинаешь "мутить", делаешь что-то не то, а требуешь многого - это неправильно. Так меня воспитали родители, и я им благодарен", - сказал Вернидуб.

Напомним, что 53-летний специалист с 2011 года возглавлял "Зарю". 31 мая он покинул луганский клуб, а 7 ноября стал наставником солигорского "Шахтёра".

Отношения России и Украины остаются напряжёнными с 2014 года из-за спора о территориальной принадлежности Крыма и военного конфликта на Донбассе.

Не пропустите: "Шахтер" наказан за объявления на русском языке во время матча чемпионата Украины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

У экс-тренера "Реала" диагностирован рак кожи

У экс-тренера "Реала" диагностирован рак кожи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 34
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 17 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов