Вернидуб прокомментировал вылет "Шерифа" из Лиги Чемпионов

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Вернидуб прокомментировал вылет "Шерифа" из Лиги Чемпионов

Фото инстаграм "Шерифа"

Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился мыслями после разгромного поражения от "Реала" (0:3), лишившего его команду шансов на плей-офф Лиги Чемпионов.

"Проиграли большому клубу 0:3, но я рад за ребят. Качество игры было не хуже, чем в Мадриде. Но тогда мы выиграли, а сейчас проиграли. Выход в весеннюю стадию Лиги Европы - большой плюс для "Шерифа". Спасибо болельщикам за поддержку", - цитирует Вернидуба официальный сайт УЕФА.

"Шериф" сенсационно стартовал в ЛЧ, победив "Шахтёр" (2:0) и "Реал" (2:1), однако затем последовали три поражения подряд.

Команда из Тирасполя заранее гарантировала себе третье место в группе Лиги Чемпионов. В заключительном туре приднестровцы сыграют с "Шахтёром".

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