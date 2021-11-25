Вернидуб прокомментировал вылет "Шерифа" из Лиги Чемпионов
Фото инстаграм "Шерифа"
Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился мыслями после разгромного поражения от "Реала" (0:3), лишившего его команду шансов на плей-офф Лиги Чемпионов.
"Проиграли большому клубу 0:3, но я рад за ребят. Качество игры было не хуже, чем в Мадриде. Но тогда мы выиграли, а сейчас проиграли. Выход в весеннюю стадию Лиги Европы - большой плюс для "Шерифа". Спасибо болельщикам за поддержку", - цитирует Вернидуба официальный сайт УЕФА.
"Шериф" сенсационно стартовал в ЛЧ, победив "Шахтёр" (2:0) и "Реал" (2:1), однако затем последовали три поражения подряд.
Команда из Тирасполя заранее гарантировала себе третье место в группе Лиги Чемпионов. В заключительном туре приднестровцы сыграют с "Шахтёром".
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