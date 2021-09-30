Вернидуб рассказал, как "Шериф" отпраздновал победу над "Реалом"

Фото инстаграм "Шерифа"

Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб признался, что команда достаточно сдержанно провела время после гостевой победы над "Реалом" в Лиге Чемпионов.

"На установке перед "Реалом" я спросил у команды, играл ли кто-нибудь на "Сантьяго Бернабеу", и никто не поднял руку. Для меня, как для ребят и всего тренерского штаба, - это первая игра на этом стадионе и совсем новые эмоции после победы.

Хотя в плане эмоций у нас всё спокойно: в раздевалке ребята были счастливы, я поздравил их с хорошей игрой и победой и сразу напомнил, что второго числа у нас игра с лидером чемпионата и мы должны готовиться.

Пофотографировались в победной раздевалке, да и всё. В полседьмого утра прилетели в Кишинёв. Подогретые не только победой, но и поддержкой тех, кто болел за нас в Мадриде. Это очень классно - когда на чужом стадионе ты слышишь за спиной имя твоего клуба", - сказал Вернидуб.

Напомним, что "Шериф" обыграл "Реал" со счётом 2:1 и возглавил группу ЛЧ. Две недели назад молдавская команда взяла верх над "Шахтёром" и пока идёт без потерь.

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