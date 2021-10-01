Вернидуб сравнил российский и украинский футбол
Фото инстаграм "Шерифа"
Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился мнением о силе российского и украинского футбольных чемпионатов.
"Кто сильнее сейчас? Украина! У нас достаточно много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать. А смысл? У вас почти все бюджетные команды! На Украине нет бюджетных команд.
Я очень хочу, чтобы мы обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Бюджет - это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются", - сказал Вернидуб.
Стоит отметить, что Россия занимает 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА, а Украина - 11-е.
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