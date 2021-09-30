Вернидуб высказался о целях "Шерифа" в Лиге Чемпионов

Фото инстаграм "Шерифа"

Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб заявил, что пока в команде не думают о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Целей на группу пока никаких. Впереди четыре тура. Поверьте, всё только начинается. Нужно готовиться к каждой игре и идти шаг за шагом. 7 декабря у нас последняя игра с "Шахтёром" - там и посмотрим", - сказал Вернидуб.

Для "Шерифа" дебютное участие в группе ЛЧ складывается максимально удачно - две победы в двух турах.

Сначала молдавская команда дома обыграла "Шахтёр" (2:0), а в минувший вторник взяла верх над "Реалом" (2:1) в Мадриде.

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