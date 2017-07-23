Вернули на место: "Урал" обыграл московское "Динамо"
Во втором туре чемпионата России по футболу московскому "Динамо" предстоял второй подряд домашний поединок. Стартовали в Премьер-Лиге москвичи с ничьей, вырванной у действующего чемпиона – "Спартака". Соперником "бело-голубых" были футболисты "Урала", которые в первом туре поделили очки с "Ростовом".
Уже в начале матча гости были близки к взятию ворот соперника: Бикфалви принял мяч у штрафной "Динамо", стянул на себя нескольких соперников, а затем вывел Григорьева один на один с Шуниным, но последний спас свою команду, да и удар у полузащитника "шмелей" не получился. Мгновенно ответили "бело-голубые" своей вылазкой, в которой, после навеса Бечирая, Самба Соу то ли бил, то ли делал скидку на партнера, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки ворот.
Вскоре "Урал" снова перехватил инициативу и провел несколько перспективных атак, в одной из которых все тот же Григорьев не попал в створ ворот после отличного прострела с фланга. Затем игра немного успокоилась, команды начали много ошибаться, никто не мог провести акцентированную атаку. Ближе к перерыву получил травму полузащитник "Динамо" Самба Соу, которого через несколько минут заменил Сапета. Последняя пятиминутка запомнилась разве что ударом со штрафного в исполнении Фидлера – немного неточно.
Второй тайм начался поспокойнее, команды начали действовать более осторожно, в первую очередь думая о своих воротах. Но вскоре "динамовцы" упустили отличный шанс выйти вперед – Шунич после навеса с левого фланга пробил мимо из убойной позиции. Затем Панченко опасно пробивал из-за пределов штрафной – Годзюр был на месте.
Постепенно команды стали больше раскрываться, игра шла на встречных курсах, но до опасных моментов не доходило. Ближе к концу матча футболисты "Динамо" упустили отличную возможность вырвать победу: в результате контратаки Панченко вышел на ударную позицию, но его удар принял на себя защитник "Урала", однако Зотов после подбора отлично бил в верхний угол - Годзюр снова выручил.
А на последней минуте основного времени матча "Урал" неожиданно забил: Чантурия исполнял навес с левого фланга, мяч полетел по сложной траектории и, ударившись о газон, залетел в дальний угол. "Динамовцы" бросились отыгрываться, и после удара Вандерсона Годзюра спасла только перекладина. Заслуженная победа "Урала", хотя, стоит признать, игра была по большей части равной.
"Динамо" – "Урал" - 0:1
Голы: Чантурия, 89 - 0:1.
"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, Терехов, Соу (Сапета, 35), Зотов, Соснин, Панченко, Ионов (Луценко, 78), Бечирай (Вандерсон, 51).
"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов, Емельянов, Фидлер, Григорьев (Бавин, 85), Димитров, Лунгу (Чанутрия, 79), Бикфалви.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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