"Вернулись с короной". Черданцев и "Оренбург" устроили полемику в социальной сети

Теги оренбургкраснодар

"Вернулись с короной". Черданцев и "Оренбург" устроили полемику в социальной сети

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев подверг критике "Оренбург" из-за отказа играть в матче 24-го тура чемпионата России с "Краснодаром", так как в клубе произошла вспышка коронавируса.

"Оренбург" признал, что легкомысленно отнесся к требованиям медицинского регламента, и принял решение не играть с "Краснодаром". Следовательно, на ближайшем заседании КДК присудит им 0:3. Вывод – строго соблюдать правила карантина. Поблажек от Роспотребнадзора никому не будет", – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

"Мы признали? Мы вылетели здоровыми в Москву – тесты сделали. Все в масках. Самолет(чартер) – Шереметьево – отель – стадион – Шереметьево – самолет. Мы ни шагу в сторону не сделали! В отеле отдельный этаж с отдельным питанием. Но зараза все равно нашла на одном из этапов. Вернулись с короной", – ответил клуб в комментариях.

Не пропустите: "Оренбург" объяснил причины отказа играть с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дубль Дзюбы принес "Зениту" победу над "Крыльями Советов"

Дубль Дзюбы принес "Зениту" победу над "Крыльями Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов