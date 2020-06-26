"Вернулись с короной". Черданцев и "Оренбург" устроили полемику в социальной сети

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев подверг критике "Оренбург" из-за отказа играть в матче 24-го тура чемпионата России с "Краснодаром", так как в клубе произошла вспышка коронавируса.

"Оренбург" признал, что легкомысленно отнесся к требованиям медицинского регламента, и принял решение не играть с "Краснодаром". Следовательно, на ближайшем заседании КДК присудит им 0:3. Вывод – строго соблюдать правила карантина. Поблажек от Роспотребнадзора никому не будет", – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

"Мы признали? Мы вылетели здоровыми в Москву – тесты сделали. Все в масках. Самолет(чартер) – Шереметьево – отель – стадион – Шереметьево – самолет. Мы ни шагу в сторону не сделали! В отеле отдельный этаж с отдельным питанием. Но зараза все равно нашла на одном из этапов. Вернулись с короной", – ответил клуб в комментариях.

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