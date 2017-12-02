Вернуть прежние позиции: "Зенит" ждет в гости "Урал"
"Зенит" – "Урал"
Стадион: "Крестовский" (Санкт-Петербург)
Начало матча: 14:00
Арбитр: Сергей Карасев (Москва)
Воскресная программа 19-го тура российской Премьер-Лиги откроется двумя поединками, в одном из которых "Зенит" в родных стенах примет "Урал". Этим матчем петербургский клуб завершит свои выступления на "Крестовском" в 2017 году, ведь оставшиеся две встречи с "Реал Сосьедадом" и "Ахматом" "сине-бело-голубые" проведут на выезде. В целом, екатеринбуржцы – достаточно удобный соперник для "зенитчиков", потому как ни разу в истории "шмели" не обыгрывали команду из первой столицы.
Победы ЦСКА и "Спартака" в этом туре позволили московским клубам опередить питерцев, опустив на четвертую строчку, поэтому, нет сомнений в том, что подопечные Роберто Манчини сделают все, чтобы вернуть прежние позиции. Большим ударом для "сине-бело-голубых" стало поражение от действующего чемпиона на "Открытие Арене" в красочном и очень событийном матче. Ведь данное фиаско стало всего третьим для "Зенита" в нынешнем сезоне.
"Урал" в текущей кампании чаще всего сводит матчи вничью, но вот в последних двух играх ребятам Александра Тарханова повезло чуть меньше, потому как "оранжево-черные" капитулировали перед "Уфой" и "Краснодаром", что опустило команду на восьмую строчку в турнирной таблице. Что касается кадровой ситуации, то каких-то больших проблем у "Зенита" нет. В то время, как в стане екатеринбуржцев точно не будут задействованы травмированные Хозин, Балажиц, Никита Глушаков и Павленко.
Интересные факты противостояния "Зенита" и "Урала":
"Зенит" и "Урал" 13 раз сходились в очных противостояниях высшего дивизиона, в которых питерцы одержали 11 побед.
Екатеринбуржцы ни разу не праздновали победу над "сине-бело-голубыми".
В матче первого круга "Урал" неожиданно отобрал очки у "Зенита", удержав ничейный счет. На гол Кокорина "оранжево-черные" ответили результативным выстрелом Бикфалви.
Ориентировочные составы на игру:
Зенит: Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Краневиттер, Кузяев, Ригони, Дриусси, Кокорин
Урал: Годзюр, Кулаков, Ароян, Чернов, Меркулов, Емельянов, Бумаль, Евсеев, Бикфалви, Димитров, Портнягин
Прогноз на матч "Зенит" – "Урал":
Естественно, абсолютным фаворитом матча является "Зенит" и по-другому быть не может. Какой-либо иной исход будет восприниматься, как сенсация.
Также считают и букмекеры, выставляя на победу "сине-бело-голубых" коэффициент 1.25. В то время, как выигрыш "Урала" в среднем оценивается в 12.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|19
|42
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|36
|3
|ЦСКА Москва
|19
|35
|4
|Спартак Москва
|19
|34
|5
|Краснодар
|18
|30
|6
|Уфа
|19
|27
|7
|Ахмат
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Ростов
|19
|22
|11
|Амкар
|19
|21
|12
|Рубин
|19
|20
|13
|Тосно
|19
|20
|14
|Динамо Москва
|19
|19
|15
|Анжи
|18
|16
|16
|СКА Хабаровск
|18
|12