Вернуть прежние позиции: "Зенит" ждет в гости "Урал"

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Вернуть прежние позиции: "Зенит" ждет в гости "Урал"

"Зенит"  –  "Урал"

Стадион: "Крестовский" (Санкт-Петербург)

Начало матча: 14:00

Арбитр: Сергей Карасев (Москва)

Воскресная программа 19-го тура российской Премьер-Лиги откроется двумя поединками, в одном из которых "Зенит" в родных стенах примет "Урал". Этим матчем петербургский клуб завершит свои выступления на "Крестовском" в 2017 году, ведь оставшиеся две встречи с "Реал Сосьедадом" и "Ахматом" "сине-бело-голубые" проведут на выезде. В целом, екатеринбуржцы – достаточно удобный соперник для "зенитчиков", потому как ни разу в истории "шмели" не обыгрывали команду из первой столицы.

Победы ЦСКА и "Спартака" в этом туре позволили московским клубам опередить питерцев, опустив на четвертую строчку, поэтому, нет сомнений в том, что подопечные Роберто Манчини сделают все, чтобы вернуть прежние позиции. Большим ударом для "сине-бело-голубых" стало поражение от действующего чемпиона на "Открытие Арене" в красочном и очень событийном матче. Ведь данное фиаско стало всего третьим для "Зенита" в нынешнем сезоне.

"Урал" в текущей кампании чаще всего сводит матчи вничью, но вот в последних двух играх ребятам Александра Тарханова повезло чуть меньше, потому как "оранжево-черные" капитулировали перед "Уфой" и "Краснодаром", что опустило команду на восьмую строчку в турнирной таблице. Что касается кадровой ситуации, то каких-то больших проблем у "Зенита" нет. В то время, как в стане екатеринбуржцев точно не будут задействованы травмированные Хозин, Балажиц, Никита Глушаков и Павленко.

Интересные факты противостояния "Зенита" и "Урала":

"Зенит" и "Урал" 13 раз сходились в очных противостояниях высшего дивизиона, в которых питерцы одержали 11 побед.

Екатеринбуржцы ни разу не праздновали победу над "сине-бело-голубыми".

В матче первого круга "Урал" неожиданно отобрал очки у "Зенита", удержав ничейный счет. На гол Кокорина "оранжево-черные" ответили результативным выстрелом Бикфалви.

Ориентировочные составы на игру:

Зенит: Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Краневиттер, Кузяев, Ригони, Дриусси, Кокорин

Урал: Годзюр, Кулаков, Ароян, Чернов, Меркулов, Емельянов, Бумаль, Евсеев, Бикфалви, Димитров, Портнягин

Прогноз на матч "Зенит""Урал":

Естественно, абсолютным фаворитом матча является "Зенит" и по-другому быть не может. Какой-либо иной исход будет восприниматься, как сенсация.

Также считают и букмекеры, выставляя на победу "сине-бело-голубых" коэффициент 1.25. В то время, как выигрыш "Урала" в среднем оценивается в 12.0.

Богдан Архипенко

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