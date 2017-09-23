Вернуть уверенность в своих силах: "Спартак" встретится с "Анжи"
"Спартак" – "Анжи"
Стадион: "Открытие"
Начало матча: 19:00
Арбитр: Виталий Мешков
Проваливший две игры на прошлой неделе "Спартак" в очередном туре РФПЛ встретится с "Анжи". Матч против махачкалинской команды будет очень кстати для спартаковцев, которые в середине недели вышли основным составом на игру с "Кубанью", без проблем выбив краснодарцев из Кубка России. Массимо Каррере очень нужны победы, пусть и даются они порой ценой травм основных игроков: Промес и Роша не сыграют с "Анжи", а также рискуют пропустить матч Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Однако, несмотря на то, что лазарет может пополниться, вряд ли Каррера будет ставить второй состав и на игру против "Анжи". Все боеспособные единицы выйдут на матч, чтобы постараться добиться победы и поправить турнирное положение.
"Спартак" после трети дистанции занимает восьмое место, отставание от "Зенита" уже составляет 11 очков, сократить его будет очень сложно, однако побороться за медали красно-белые могут.
"Анжи" на данный момент является худшей командой чемпионата. У махачкалинцев всего семь очков, победить удалось только "Амкар" и "Уфу". Также "Анжи" имеет худшую оборону – 23 пропущенных мяча, а также слабое нападение – 7 забитых мячей (хуже только у "Амкара" и у "СКА-Хабаровска"). В гостях же "орлы" и вовсе набрали только одно очко, поэтому выезд в Москву будет для них невероятно сложным.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 20 матчей: 13 побед у "Спартака", 4 – у "Анжи", трижды команды играли вничью.
В последних трех матчах "Анжи" не может забить в ворота "Спартака" ни одного мяча.
Последняя победа "Анжи" над "Спартаком" датирована 29 августа 2015 года.
Лучший бомбардир противостояния – Дмитрий Комбаров (4 гола).
Ориентировочные составы:
"Спартак": Ребров, Петкович, Таски, Кутепов, Джикия, Комбаров, Фернандо, Пашалич, Ананидзе, Самедов, Адриано.
"Анжи": Будаков, Данченко, Брызгалов, Армаш, Полуяхтов, Афонин, Тетрашвили, Хубулов, Липартия, Маркелов, Прудников.
Прогноз на матч:
"Спартак" является явным фаворитом матча, дома красно-белые действуют достаточно уверенно, поэтому они должны брать три очка в матче с худшей командой РФПЛ. "Анжи" же наверняка продлит свою "сухую" серию в матчах со спартаковцами.
Букмекеры предлагают на победу "Спартака" коэффициент 1.30, на ничью – 5.70, на "Анжи" – 10.00.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|10
|24
|2
|Краснодар
|10
|21
|3
|ЦСКА Москва
|11
|20
|4
|Локомотив Москва
|10
|20
|5
|Ростов
|10
|16
|6
|Спартак Москва
|11
|14
|7
|Рубин
|10
|14
|8
|Ахмат
|10
|14
|9
|Урал
|10
|13
|10
|Арсенал Тула
|10
|11
|11
|Динамо Москва
|11
|10
|12
|Уфа
|10
|10
|13
|Тосно
|10
|9
|14
|Амкар
|10
|8
|15
|СКА Хабаровск
|10
|8
|16
|Анжи
|11
|8