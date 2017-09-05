Вернуться на победный путь: Аргентина встретится с Венесуэлой
Аргентина – Венесуэла
Стадион: "Монументаль"
Начало матча: 2:30
Арбитр: Роберто Тобар (Чили)
Сборная Аргентины в рамках 16 тура южноамериканского отбора встретится с худшей командой континента Венесуэлой. Аргентинцы очень неудачно проводят квалификацию, на данный момент они занимают только пятое место, выиграв шесть матчей из пятнадцати. Также в этих поединках было забито только 15 мячей (по одному на матч). Хуже показатели только у Боливии (13 голов). Лидер команды Месси забил всего четыре мяча, Меркадо, Ди Мария и Пратто преодолели рубеж в один забитый мяч – на их счету по два точных удара. Еще 5 игроков отличились по одному разу. Проблема в атаке вырисовывается очень серьезная. Хотя вряд ли Венесуэла сможет оказать достойное сопротивление, так как эта сборная пропускает практически в каждом матче по 2-3 гола.
Также стоит отметить, что южноамериканские сборные традиционно сильно играют дома, проигрывая практически все матчи в гостях. Аргентина же по набранным очкам на своем поле на данный момент имеет седьмой результат. Команде Сампаоли необходимо выигрывать отчетную игру, чтобы подняться в турнирной таблице перед завершающими поединками с конкурентами Перу и Эквадором.
Венесуэла провалила отборочную кампанию, долгое время у команды был ноль в графе победы, первый раз удалось победить в 11 туре, разгромив Боливию. Кроме того, Венесуэла отобрала важные очки у Перу (дважды), Колумбии, а также Аргентины. Практически все эти сенсационные результаты были зафиксированы на поле Венесуэлы, на выезде же команда несостоятельна (набрано только одно очко в семи матчах).
Интересные факты противостояния:
Аргентина не проигрывала Венесуэле на своем поле.
Матч первого круга в Венесуэле завершился вничью 2:2. На голы Маньора и Мартинеса ответили Пратто и Отаменди. Аргентина спаслась от поражения за семь минут до финального свистка.
В последних шести играх на своем поле Аргентина забивала в ворота Венесуэлы не менее трех мячей.
Ориентировочные составы:
Аргентина: Ромеро, Меркадо, Фасио, Отаменди, Акунья, Билья, Г. Писарро, Ди Мария, Месси, Икарди, Дибала
Венесуэла: Фариньес, Чанселор, Виллиан, Фельтшер,Мачис, Эррера, Ринкон, Кордова, Мартинес, Рондон.
Прогноз на матч:
Если Аргентина хочет поехать в Россию на чемпионат мира, ей необходимо выигрывать у Венесуэлы. Команда Сампаоли испытывает большие проблемы, однако худшая команда Южной Америки вряд сумеет преподнести сюрприз на чужом поле, хотя на своем стадионе Венесуэла дала бой и могла обыграть бело-голубых.
Букмекеры предлагают на победу Аргентины коэффициент 1.10, на ничью – 13, на Венесуэлу – 33.
Вячеслав Горбачев
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