Вернуться на победный путь: Аргентина встретится с Венесуэлой

Аргентина – Венесуэла

Стадион: "Монументаль"

Начало матча: 2:30

Арбитр: Роберто Тобар (Чили)

Сборная Аргентины в рамках 16 тура южноамериканского отбора встретится с худшей командой континента Венесуэлой. Аргентинцы очень неудачно проводят квалификацию, на данный момент они занимают только пятое место, выиграв шесть матчей из пятнадцати. Также в этих поединках было забито только 15 мячей (по одному на матч). Хуже показатели только у Боливии (13 голов). Лидер команды Месси забил всего четыре мяча, Меркадо, Ди Мария и Пратто преодолели рубеж в один забитый мяч – на их счету по два точных удара. Еще 5 игроков отличились по одному разу. Проблема в атаке вырисовывается очень серьезная. Хотя вряд ли Венесуэла сможет оказать достойное сопротивление, так как эта сборная пропускает практически в каждом матче по 2-3 гола.

Также стоит отметить, что южноамериканские сборные традиционно сильно играют дома, проигрывая практически все матчи в гостях. Аргентина же по набранным очкам на своем поле на данный момент имеет седьмой результат. Команде Сампаоли необходимо выигрывать отчетную игру, чтобы подняться в турнирной таблице перед завершающими поединками с конкурентами Перу и Эквадором.

Венесуэла провалила отборочную кампанию, долгое время у команды был ноль в графе победы, первый раз удалось победить в 11 туре, разгромив Боливию. Кроме того, Венесуэла отобрала важные очки у Перу (дважды), Колумбии, а также Аргентины. Практически все эти сенсационные результаты были зафиксированы на поле Венесуэлы, на выезде же команда несостоятельна (набрано только одно очко в семи матчах).

Интересные факты противостояния:

Аргентина не проигрывала Венесуэле на своем поле.

Матч первого круга в Венесуэле завершился вничью 2:2. На голы Маньора и Мартинеса ответили Пратто и Отаменди. Аргентина спаслась от поражения за семь минут до финального свистка.

В последних шести играх на своем поле Аргентина забивала в ворота Венесуэлы не менее трех мячей.

Ориентировочные составы:

Аргентина: Ромеро, Меркадо, Фасио, Отаменди, Акунья, Билья, Г. Писарро, Ди Мария, Месси, Икарди, Дибала

Венесуэла: Фариньес, Чанселор, Виллиан, Фельтшер,Мачис, Эррера, Ринкон, Кордова, Мартинес, Рондон.

Прогноз на матч:

Если Аргентина хочет поехать в Россию на чемпионат мира, ей необходимо выигрывать у Венесуэлы. Команда Сампаоли испытывает большие проблемы, однако худшая команда Южной Америки вряд сумеет преподнести сюрприз на чужом поле, хотя на своем стадионе Венесуэла дала бой и могла обыграть бело-голубых.

Букмекеры предлагают на победу Аргентины коэффициент 1.10, на ничью – 13, на Венесуэлу – 33.

Вячеслав Горбачев

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