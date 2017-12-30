Вернуться на победный путь: "Интер" принимает "Лацио"
"Интер" – "Лацио"
Стадион: "Джузеппе Меацца"
Начало матча: 20:00
Арбитр: Джанлука Рокки
"Интер" в 19 туре Серии А встретится с римским "Лацио". Команда Лучано Спаллетти на данный момент пребывает в небольшом кризисе, она не может победить в четырех играх подряд, забив за это время только один гол. Никто в начале сезона не ожидал, что "Интер" будет бороться за чемпионство, однако команда из Милана за счет характера и прекрасной игры лидеров Икарди и Перишича брала очки во всех матчах, иногда вырывая победы на последних минутах. "Интер" стал последней командой в Серии А, которая потерпела поражение, клуб выложился в игре с "Ювентусом", отстояв ничью, однако затем ничего не сумел противопоставить "Удинезе", после чего проиграл "Сассуолло" и "Милану", вылетев к тому же из Кубка Италии. До перерыва в чемпионате осталось провести две игры, черно-синим предстоит сыграть еще и с крепкой "Фиорентиной", поэтому миланский коллектив, который ранее некоторое лидировал, может выпасть даже из первой пятерки.
"Лацио" также провел среди недели игру на Кубок, римляне обыграли "Фиорентину" и вышли в полуфинал. "Орлы" на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице, но в случае успеха в игре с "Интером" приблизятся вплотную к своему сегодняшнему сопернику. "Лацио" в текущем сезоне непредсказуем, он может победить любую команду, нападающие стабильно забивают уже 17 игр подряд (особенно выделяется Чиро Иммобилле, который в 16 играх забил 16 голов), вот только оборона не всегда поддерживает начинания форвардов. "Орлы" способны обыграть 4:1 "Милан", а затем проиграть с таким же счетом "Наполи". Также команда громила "Сассуолло", "Беневенто", "Кротоне", "Верону" обыгрывала "Ювентус", но затем проигрывала "Торино" и выдавала футбольный триллер в матче с "Аталантой" (3:3).
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 151 матч: 62 победы у "Интера", 37 – у "Лацио", 52 раза была зафиксирована ничья.
В прошлом сезоне "Интер" выиграл у "Лацио" оба матча (3:0 и 3:1).
"Лацио" – гостевая команда, римляне набрали 22 очка на чужом поле, а на своем – только 14.
Ориентировочные составы:
"Интер": Ханданович, Канселу, Шкриньяр, Раноккья, Сантон, Весино, Гальярдини, Кандрева, Валеро, Перишич, Икарди.
"Лацио": Стракоша, Раду, Де Врей, Уоллас, Марушич, Лукас, Пароло, Лулич, Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле.
Прогноз на матч:
"Интеру" необходимо снова почувствовать вкус побед, команда фактически не выигрывала с 3 декабря, если не брать 1/8 финала Кубка Италии, но и там, в игре со скромным "Порденоне" не удалось забить в основное и дополнительное время, победить удалось лишь в серии пенальти. "Лацио" – соперник непростой, который прекрасно себя чувствует себя на чужом поле, он уже выигрывал в Турине у "Ювентуса" и намерен набрать три очка и в матче с "Интером".
Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 2.25, на гостей – 3.15, на ничью – 3.60.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
|15
|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
|17
|1