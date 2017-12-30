Вернуться на победный путь: "Интер" принимает "Лацио"

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Вернуться на победный путь: "Интер" принимает "Лацио"

"Интер" – "Лацио"

Стадион: "Джузеппе Меацца"

Начало матча: 20:00

Арбитр: Джанлука Рокки

"Интер" в 19 туре Серии А встретится с римским "Лацио". Команда Лучано Спаллетти на данный момент пребывает в небольшом кризисе, она не может победить в четырех играх подряд, забив за это время только один гол. Никто в начале сезона не ожидал, что "Интер" будет бороться за чемпионство, однако команда из Милана за счет характера и прекрасной игры лидеров Икарди и Перишича брала очки во всех матчах, иногда вырывая победы на последних минутах. "Интер" стал последней командой в Серии А, которая потерпела поражение, клуб выложился в игре с "Ювентусом", отстояв ничью, однако  затем ничего не сумел противопоставить "Удинезе", после чего проиграл "Сассуолло" и "Милану", вылетев к тому же из Кубка Италии. До перерыва в чемпионате осталось провести две игры, черно-синим предстоит сыграть еще и с крепкой "Фиорентиной", поэтому миланский коллектив, который ранее некоторое лидировал, может выпасть даже из первой пятерки.

"Лацио" также провел среди недели игру на Кубок, римляне обыграли "Фиорентину" и вышли в полуфинал. "Орлы" на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице, но в случае успеха в игре с "Интером" приблизятся вплотную к своему сегодняшнему сопернику. "Лацио" в текущем сезоне непредсказуем, он может победить любую команду, нападающие стабильно забивают уже 17 игр подряд (особенно выделяется Чиро Иммобилле, который в 16 играх забил 16 голов), вот только оборона не всегда поддерживает начинания форвардов.  "Орлы" способны обыграть 4:1 "Милан", а затем проиграть с таким же счетом "Наполи". Также команда громила "Сассуолло", "Беневенто", "Кротоне", "Верону" обыгрывала "Ювентус", но затем проигрывала "Торино" и выдавала футбольный триллер в матче с "Аталантой" (3:3).

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 151 матч: 62 победы у "Интера", 37 – у "Лацио", 52 раза была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне "Интер" выиграл у "Лацио" оба матча (3:0 и 3:1).

"Лацио" – гостевая команда, римляне набрали 22 очка на чужом поле, а на своем – только 14.

Ориентировочные составы:

"Интер": Ханданович, Канселу, Шкриньяр, Раноккья, Сантон, Весино, Гальярдини, Кандрева, Валеро, Перишич, Икарди.

"Лацио": Стракоша, Раду, Де Врей, Уоллас, Марушич, Лукас, Пароло, Лулич, Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле.

Прогноз на матч:

"Интеру" необходимо снова почувствовать вкус побед, команда фактически не выигрывала с 3 декабря, если не брать 1/8 финала Кубка Италии, но и там, в игре со скромным "Порденоне" не удалось забить в основное и дополнительное время, победить удалось лишь в серии пенальти. "Лацио" – соперник непростой, который прекрасно себя чувствует себя на чужом поле, он уже выигрывал в Турине у "Ювентуса" и намерен набрать три очка и в матче с "Интером".

Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 2.25, на гостей – 3.15, на ничью – 3.60.

Вячеслав Горбачев

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Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
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