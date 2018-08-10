Вернувшийся в АПЛ "Фулхэм" потратил на усиление 115 миллионов евро

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Вернувшийся в АПЛ "Фулхэм" потратил на усиление 115 миллионов евро

"Фулхэм", вернувшийся в АПЛ после нескольких лет отсутствия, продемонстрировал внушительные финансовые возможности.

За время летнего трансферного окна "дачники" потратили 115 миллионов евро на усиление состава.

Самые дорогие приобретения лондонцев - центральные хавбеки, выступавшие во французской Лиге 1 - Жан Мишель Сери и Андре Замбо. За обоих пришлось выложить по 30 миллионов евро. 

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