Верон: "Месси - не Марадона"

Известный в прошлом аргентинский футболист Хуан Себастьян Верон сравнил двух великих своих соотечественников - Диего Марадону и Лионеля Месси.

"Я играл с ними обоими, поэтому могу четко сказать, что Месси - это не Марадона. Марадона был движущей силой, игроком, на которого можно было рассчитывать. Месси же - очень застенчивый парень, интроверт. Он не должен быть лидером. Я не сомневаюсь в его технических способностях, в отличие от его лидерских качеств", - цитирует бывшего футболиста Football Italy.

Напомним, Маскерано высказался о состоянии Месси. | soccernews.ru