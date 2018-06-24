Верон недоумевает из-за непопадания Икарди в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018

Известный в прошлом футболист Хуан Себастьян Верон недоумевает из-за непопадания форварда "Интера" Мауро Икарди в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018.

"Как внешнему наблюдателю мне тяжело судить, почему Икарди не взяли на Чемпионат Мира. Я удивлён, почему молодой футболист, который забил столько голов за "Интер", не вызван в сборную. Игрок, который так часто забивает, должен быть в списке. Только Сампаоли знает, почему Икарди отсутствует в команде" - цитирует Верона Football Italia.

По некоторым данным, против присутствия Икарди в сборной Аргентины выступает её капитан Лионель Месси.

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