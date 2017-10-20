Верон недоволен зависимостью сборной Аргентины от Месси

Экс-игрок сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон рассказал о зависимости команды от Лионеля Месси.

"Такое не должно повториться, и нужно заострить внимание на этом вопросе. Мы - Аргентина, и у нас есть много хороших игроков. Мы не можем так зависеть от Месси. Даже не так важно, хороший ли у него будет день или плохой. Это очень плохая ситуация, поэтому общественность должна требовать большего от всех других футболистов.

Глядя на игру Аргентины в отборе я, как бывший футболист сборной, очень переживал. Даже не хочу представлять, что бы было, если бы мы все-таки не квалифицировались на Чемпионат Мира" - приводит слова Верона A Bola.

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