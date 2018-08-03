Верон призывает совершить в сборной Аргентины перестройку

Известный в прошлом футболист Хуан Себастьян Верон поделился мнением о перспективах сборной Аргентины.

"В аргентинской сборной пора затеять перестройку. Надо строить новую команду. Если Месси хочет быть её частью, его надо обязательно привлекать. Однако, необходимо раз и навсегда перестать думать о том, что кто-то может нас спасти в одиночку. Сейчас Лео очень некомфортно в сборной. Надо помочь ему. Это душа сборной и главный кумир болельщиков, но он не может творить историю в одиночку" - приводит слова Верона ESPN.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Аргентины в 1/8 финала уступила Франции.

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